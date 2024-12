Ilrestodelcarlino.it - Le anconetane vanno tutte a punti. I Portuali: "Volevamo la vittoria"

Hanno mossola classifica, in casa, le tre squadre dell’Anconetano in Eccellenza. Da treOsimana eAncona, di uno solo il Fabriano Cerreto. L’Osimana stavolta contro l’Urbania non sbaglia come in Coppa Italia. A meno di venti giorni dall’eliminazione in semifinale i ragazzi di Labriola si prendono la rivincita superando di misura la squadra di Lilli. Con un destro di Triana che ha fatto esplodere il Diana. E così il colombiano torna come meglio non poteva a giocare nel proprio stadio a quasi un anno di distanza, tra infortunio e problemi di tesseramento. "Abbiamo confermato di essere una squadra con gli attributi – afferma mister Labriola -. Un gruppo che non molla mai, nonostante le assenze, di Mosquera e Micucci. Unada dedicare ai tifosi, ai ragazzi della curva, in una giornata particolare, nel ricordo di un ragazzo che non c’è più (Luca Gatto, ndr) e dei 10 anni del gruppo".