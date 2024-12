Panorama.it - La fine dell'industria (europea) - Panorama in edicola

Leggi su Panorama.it

L'editoriale del direttore«Quando nei primi anni Ottanta lavorai a Bergamo, l’del bianco era tra le più importantia provincia. Dalle fabbriche di Candy, Philco e Zerowatt uscivano lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori, produzioni che davano lavoro a centinaia di persone. A distanza di tempo, di quelle realtà non esiste più nulla se non, talvolta, i marchi. E però ricordo che più di quarant’anni fa i segni di quel che sarebbe accaduto già si potevano intravedere.»C’eravamo tanto amatiAltro che Ucraina e Medio Oriente. Siamo all’atto finale del conflitto tra Grillo e Conte per la guida dei «ristretti» - elettoralmente parlando – 5 Stelle. Obiettivo per chi vince, e chi lo sostiene, rientrare nel sempre redditizio gioco del potere.Un lavoro a perdereLa bassa crescita economica – insieme alla moneta unica, ai mancati investimenti tecnologici e alla fuga di tanti giovani talenti dal Sud – alimenta unae crisi più gravi’ultimo ventennio.