Ilgiorno.it - Incendio mortale nello showroom: così è stato arrestato in Olanda Washi Laroo, l’autore del rogo

Milano – La partenza dallo stabile di via Sapri. Il primo blitzdi via Cantoni per minacciare la madre del titolare. E il raid notturno per appiccare il fuoco. Il presunto autore materiale dell'cola vita il 12 settembre 2024 a tre ragazzi cinesi èincastrato anche dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito agli investigatori di collocarlo con certezza sul luogo del. La dashcam dell'autobus Le prime riprese utili sono state recuperate dai carabinieri del Nucleo investigativo attraverso l'analisi delle immagini registrate dalle dashcam installate a bordo degli autobus della linea 40: uno degli occhi elettronici ha immortalato il ventiseienne olandesedavanti allo stabile di via Sapri dove avrebbe dormito durante il suo breve soggiorno a Milano, a casa di uno dei presunti mandanti, Bing Zhou.