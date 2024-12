Ilfattoquotidiano.it - Guillermo Mariotto rompe il silenzio: “Nessuna fuga da Ballando con le stelle, la maison che dirigo era in pericolo. Se Milly Carlucci mi vorrà, ci sarò”

Aveva destato scalpore la sua assenza inaspettata, una sparizione improvvisa nel pieno della diretta:aveva abbandonato la sua postazione dal tavolo dei giudici dicon le. E nessuno sapeva perché. Ma ora è lo stilista a dare la sua versione dei fatti all’Adnkronos. “dacon le, ho solo salvato una situazione didella, che, e il lavoro di 6 mesi”, conferma.La motivazione è dunque la consegna che il giudice ha dovuto ultimare per laGattinoni, di cui lo stylist è direttore creativo. La sua assenza, infatti, aveva destato un po’ di preoccupazione, tra chi ha ipotizzato si fosse sentito poco bene, come nel caso di Selvaggia Lucarelli, che nell’immediato aveva scherzato: “Si è infortunato pure lui”, è stata l’ironia della giornalista in riferimento anche allo stop a cui è stato costretto il nuovo maestro di danza di Federica Pellegrini, Samuel Peron, dopo l’esclusione di Angelo Madonia dalla trasmissione.