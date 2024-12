Quotidiano.net - Francia di nuovo in crisi. A rischio la manovra. E Barnier può già cadere

Leggi su Quotidiano.net

Dopo aver posto la questione della fiducia per approvare il testo di legge sul finanziamento della sécurité sociale, il sistema di previdenza sociale francese, il premier Micheldeve fronteggiare una doppia mozione tra domani e giovedì. Marine Le Pen, capogruppo dell’estrema destra all’Assemblée nationale, è pronta a votare con la sinistra per faril governo. Sono passati quasi tre mesi da quandoha accettato la carica di primo ministro, promettendo di "dire la verità" ai francesi: "Credo che siamo giunti ormai ad un momento di verità che pone ognuno di fronte alle proprie responsabilità. Ora tocca a voi, deputati, parlamentari della nazione, decidere se il nostro paese si dota di testi finanziari responsabili, indispensabili e utili ai nostri concittadini, oppure se entriamo in territorio sconosciuto", ha dichiarato ieri in Parlamento il premier, prima di tirare in ballo l’articolo 49 comma 3 della costituzione francese, ponendo la questione della fiducia nel suo governo.