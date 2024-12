Iltempo.it - "Forse sì...": Madonia rompe il silenzio. Quella frase su Bruganelli...

Angelo, il coreografo di Ballando con le stelle finito sotto i riflettori dopo aver lasciato il programma e la sua allieva Federica Pellegrini nel bel mezzo della gara, ha rotto il. "Sto bene, sono sereno", ha confessato ai fan in una diretta Instagram. Il ballerino, che dopo il caso non si era più pronunciato sulla questione, ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questi giorni:?"Ho avuto un'ondata di affetto, tanta vicinanza e solidarietà. Mi ricorderò sempre di questi giorni e dell'amore ricevuto". Il maestro del dancing-show ha evitato di dire tutta la sua verità su quanto accaduto in trasmissione e ha, invece, cercato di raccontare ai suoi sostenitori come sta trascorrendo queste giornate: "Non voglio parlarvi di quello che è accaduto, ma di come ho trascorso questo periodo.