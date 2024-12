361magazine.com - Fler lancia la nuova collaborazione con Barbie®: il rasoio rosa per rendere iconico il tuo bagno

That Pink Set è il cofanetto pensato per celebrare inclusività e body positivity. I dettagli Disponibile a partire dal 3 dicembre 2024, il nuovo cofanetto in edizione limitata THAT PINK SET realizzato conè pensato per celebrare inclusività e body positivity con il suo designda esporre: nel kit, appositamente studiato per evocare l’universo dell’iconica doll, ilcon la sua custodia e due fantastici prodotti, Foamtastic Coconut e Slow It Down, che si tingono diper l’occasione.Manico ergonomico e pack nell’pink Barbie, ildiventa un pezzo da esposizione per celebrare ogni forma di bellezza, in completo stile: arriva il nuovo cofanetto Barbie per, disponibile a partire dal 3 Dicembre 2024 in edizione limitata, online e presso Rinascente, profumerie Pinalli, Esserbella Sabbioni.