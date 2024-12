Fiumicino, Lucio Caracciolo presenta il suo libro "I signori degli oceani”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 dicembre 2024 – Guardare Roma dal mare e non, come siamo abituati a fare, ammirare l’orizzonte dalla Capitale. Questo il pensiero di, direttore della nota rivista di geopolitica Limes, che ha esposto nell’ Aula Consiliare del Comune dila sua visione, intrisa di storia e proiezioni futuristiche, su temi come il controllo delle rotte commerciali, la competizione tra le grandi potenze per la supremazia marittima e l’impatto strategicosull’economia e i domini internazionali del XXI secolo., conosciuto per la sua capacità di interpretare le complesse interconnessioni tra geografia e politica, ha raccontato il volume “I”, alla presenza del Sindaco Mario Baccini e del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, nel quale viene ripercorsa la rotta navale delle grandi potenze mondiali da sempre in lotta per la conquistasbocchi commerciali più ambiti.