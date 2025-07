Fondi ministeriali la Gilda degli Insegnanti denuncia | Scuola penalizzata servono più risorse e rispetto

La scuola italiana continua a essere vittima di un ingiustificato squilibrio nella distribuzione dei fondi ministeriali, come denuncia la Gilda degli Insegnanti. Con risorse insufficienti e poca considerazione, il settore si trova a fronteggiare sfide sempre più crescenti, mentre altri comparti ricevono maggiori investimenti. È ora di riflettere seriamente: servono più risorse e rispetto per garantire un'istruzione di qualità e un futuro migliore per i nostri studenti.

Fondi ministeriali ancora una volta distribuiti in modo squilibrato, con la dcuola che si ritrova a ricevere una quota marginale rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: fondi - ministeriali - scuola - rispetto

Mobilità sostenibile, La Comune: "Fondi ministeriali inutilizzati su progetti e comunicazione" - La mobilità sostenibile è al centro di un'interrogazione de 'La Comune', che solleva interrogativi sull'uso inefficiente di fondi ministeriali destinati a progetti chiave del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums).

Appalti pubblici Controllo di filiera Grazie ad una buona programmazione, una grande quantità di finanziamenti (PNRR, Fua, fondi coesione, fondi ministeriali) stanno entrando nelle casse comunali. Tutti gli affidamenti (in capo al dirigente ed ai Rup) seg Vai su Facebook

Fondi ministeriali, la Gilda degli Insegnanti denuncia: “Scuola penalizzata, servono più risorse e rispetto”; Integrazione a ostacoli, le reti che colmano i vuoti della scuola; Ponza, ottenuti il finanziamento per il rifacimento (da zero) dell'Ic Carlo Pisacane.

Fondi ministeriali, la Gilda degli Insegnanti denuncia: “Scuola penalizzata, servono più risorse e rispetto” - Fondi ministeriali ancora una volta distribuiti in modo squilibrato, con la dcuola che si ritrova a ricevere una quota marginale rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione. Da orizzontescuola.it

Fondi europei: il programma “Scuola e competenze” ancora al palo - In base ai dati disponibili sono stati erogati appena 56,4 milioni sui 3,7 miliardi a disposizione. Scrive vita.it