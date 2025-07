Thuram Inter l’attaccante resta in bilico | nodo clausola ci sono due big interessate

Il futuro di Marcus Thuram all’Inter è appeso a un filo di incertezza, con il mercato che si infiamma e due big pronte all’assalto. La sua clausola rescissoria da 85 milioni di euro rende il suo addio possibile, ma l’Inter farà di tutto per trattenere l’attaccante francese. Le prossime settimane saranno decisive: Thuram resterà in nerazzurro o sarà la nuova stella di un grande club? Resta sintonizzato per gli aggionamenti più caldi.

Thuram Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante francese in nerazzurro dopo i diversi interessi di mercato. Tutti i dettagli. Il futuro di Marcus Thuram potrebbe animare le prossime settimane di calciomercato, ma la sua permanenza in Italia non è affatto scontata. Secondo quanto riportato da Il Giorno, non sarà semplice per i club interessati strapparlo all ‘Inter: l’attaccante francese ha una clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta una barriera non indifferente. Arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, Thuram è stato uno dei protagonisti della stagione nerazzurra appena conclusa, confermandosi come attaccante completo e dinamico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, l’attaccante resta in bilico: nodo clausola, ci sono due big interessate

In questa notizia si parla di: thuram - inter - attaccante - resta

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

IL LIKE DI #THURAM AL POST DI #CALHANOGLU Nel post del turco spunta anche il "mi piace" dell'attaccante francese dell'#Inter, fra l'altro compagno di reparto di #Lautaro Vai su X

Buongiorno e buon Giovedì rossoneri ? Ecco la rassegna stampa di oggi: ? Gazzetta dello Sport “INTER ECCOMI” C'è l'accordo con l'attaccante, mancano i dettagli col Parma.Mondiale per Club: Chivu cambia, pari col Monterrey e Thuram ko. ?M Vai su Facebook

Inter: Thuram e Frattesi recuperati, ma l’attacco resta in emergenza; Inter, lieve elongazione per Thuram: le news sull'infortunio in vista della Supercoppa; Thuram recupera per Barcellona-Inter? L'attaccante è in forte dubbio: si punta al ritorno contro i blaugrana.

Inter, caso Thuram-Lautaro: futuro in bilico per l’attaccante - Tensioni tra Thuram e Lautaro in casa Inter: l’attaccante francese non è più considerato incedibile e può partire per 85 milioni. Come scrive europacalcio.it

UFFICIALE, out 5 mesi per infortunio: cambia tutto per Thuram - L'infortunio cambia il calciomercato: arriva la svolta all'improvviso per il futuro dell'attaccante dell'Inter ... Si legge su calciomercato.it