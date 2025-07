Che cosa sono i tenerumi le foglie siciliane che nascono dalle zucchine lunghe

I tenerumi sono le foglie giovani e tenere delle zucchine siciliane, che spuntano da lunghe e sinuose zucchine di oltre un metro. Non confondeteli con i fiori di zucca: rappresentano una vera e propria tradizione culinaria dell'isola, ricche di sapore e storia. Scopriamo insieme come valorizzarli in piatti autentici e sorprendenti, per un viaggio tra gusto e cultura della Sicilia.

Non chiamateli fiori di zucca, le "tenerezze" siciliane sono molto altro. Sbucano da zucchine particolari che raggiungono anche oltre un metro di lunghezza. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Che cosa sono i tenerumi, le foglie siciliane che nascono dalle zucchine lunghe

In questa notizia si parla di: sono - siciliane - zucchine - cosa

ZUCCHINE IN AGRODOLCE, una ricetta siciliana che rende questo contorno sfizioso. La ricetta è sul sito--->https://www.armoniapaleo.it/paleo-ricette/verdure/item/1046-zucchine-in-agrodolce-alla-siciliana Vai su Facebook

Dai mercati: zucchine sempre giù, via alle angurie italiane; Soddisfacente performance commerciale per la zucchina siciliana bio; Dai mercati: sempre oltre i 2 euro i pomodori.

Cucuzzata siciliana o marmellata di zucchine - Casa e Giardino - Per prima cosa sterilizzate i barattoli in acqua bollente poi fateli asciugare capovolti su un canovaccio pulito. Lo riporta casaegiardino.it

Zucchine, i benefici segreti: cosa succede se le mangi tutti i giorni - Leggo.it - Zucchine, i benefici segreti: cosa succede se le mangi tutti i giorni Sono una delle verdure più versatili, perfette cotte ma anche crude come contorno o come condimento per pasta e risotti: le ... Come scrive leggo.it