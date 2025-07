Cosa fare oggi a Bologna gli eventi di lunedì 7 luglio

Oggi a Bologna, la città si anima sotto un cielo azzurro e un sole vivace, pronta a regalare momenti indimenticabili tra arte, cultura e spettacoli. Dalle proiezioni cinematografiche alle esibizioni musicali nel parco, ogni angolo offre un’esperienza unica per turisti e locali. Pronti a scoprire cosa fare questa lunedì? Ecco gli eventi imperdibili di oggi, 7 luglio 2025, che renderanno il vostro giorno speciale.

Bologna, 7 luglio 2025 - Il cielo è blu sotto le Due Torri e il sole scalda la pelle di visitatori, turisti e bolognesi in giro per la città che oggi, come sempre, accoglie tutti con un cartellone di eventi che uniscono arte, cultura e spettacoli. Ecco il programma in agenda: Alle 17, al Modernissimo, in piazza Maggiore, si guarda il film ‘ Io, Daniel Blake ’ di Ken Loach e Laura Obiols. Alle 18.30, al parco della Montagnola ‘ Fidaa ’: I A Abuhamdiya e Silvia Chiarantini presentano ‘Pop Palestine - Viaggio nella cucina popolare palestinese, in dialogo con Beatrice De Leonibus’. Alle 19, la Birreria Popolare ospita ‘ Duo Claroscuro ’, formato da Roberto Guarnieri alla chitarra e Morgana Rudan all’arpa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it