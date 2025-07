LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ranghi compatti dopo 23 km

Segui in diretta la tappa di oggi del Tour de France 2025: emozioni, sfide e sorprese si susseguono lungo i 150 km rimanenti. Dopo 23 km, i ranghi sono ancora compatti, ma l’azione è già intensa, con tentativi di fuga e problemi tecnici che scuotono il gruppo. Resta con noi per non perdere neanche un attimo di questa avventura ciclistica senza precedenti!

14.20 Problema tecnico per Elmar Reinders (Team Jayco AlUla), costretto a fermarsi per la seconda volta. Il corridore si attarda e resta dietro al gruppo. 14.17 Mancano esattamente 150 km al traguardo. 14.15 Il vento a 25 kmh. 14.13 Aumenta leggermente la velocitĂ media, adesso di 34.2 kmh. 14.10 Uno scatto dell'ultimo tentativo di fuga, non andato a buon fine More attempts have been made to form a breakaway, but so far, none have managed to actually get away. D'autres tentatives ont Ă©tĂ© faites pour former une Ă©chappĂ©e, mais jusqu'à prĂ©sent, aucun coureur n'a rĂ©ussi Ă s'enfuir.