Garlasco e l’impronta 33 la difesa | Non è sangue ma sudore La Procura ha scambiato dei segni sul muro per tracce di Sempio

Garlasco si prepara ad un nuovo capitolo nella complicata indagine su Chiara Poggi, con la scoperta che potrebbe cambiare le carte in tavola. La macchia ipotenare sull’impronta 33, inizialmente interpretata come traccia di sangue, potrebbe invece essere una semplice manifestazione di sudore, grazie alle analisi dei consulenti della difesa. Un particolare che potrebbe riaccendere le speranze di Andrea Sempio e rivoluzionare la verità giudiziaria.

Garlasco (Pavia), 7 luglio 2025 - La macchia, cosiddetta ipotenare, presente sull’ impronta 33, quella ormai nota repertata sul muro delle scale verso la cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi, sarebbe una manifestazione fisiologica di contatto per accumulo di sudore, non una traccia di sangue. A metterlo in evidenza sono Luciano Garofano e Luigi Bisogno, i due consulenti nominati dalla difesa di Andrea Sempio, rappresentata dai legali Massimo Lovati e Angela Taccia, in un'integrazione depositata oggi della consulenza con cui hanno già contestato le conclusioni dei consulenti dei pm, che hanno attribuito la 33 a Sempio, indagato per l'omicidio di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco e l’impronta 33, la difesa: “Non è sangue ma sudore. La Procura ha scambiato dei segni sul muro per tracce di Sempio”

