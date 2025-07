Cose di Jack Rubino | da Falcone all’intelligenza artificiale narrando le solitudini e i rimorsi di un detective sfigato

Scopri le “Cose di Jack Rubino”, un affascinante intreccio tra giallo, fantasia e tecnologia. In questo libro di racconti, Andrea Raguzzino, avvocato napoletano e fondatore di una casa editrice, narra le solitudini e i rimorsi di un detective sfigato, ispirandosi al fascino di Giovanni Falcone. Un viaggio tra emozioni autentiche e innovazione, con un tocco di intelligenza artificiale che sfida il lettore a scoprire quale racconto è stato generato dalla macchina.

C'è il fascino di Giovanni Falcone dietro il titolo di un libro di racconti più o meno gialli che pesca nella fantasia e nelle passioni dell'autore, Andrea Raguzzino, avvocato napoletano che firma per la sua casa editrice, di cui è fondatore col fratello Dario, " Cose di Jack Rubino ", otto racconti di cui uno generato dall'intelligenza artificiale in una sfida col lettore chiamato a indovinare quale sia quello posticcio. Falcone, che Raguzzino ama raccontare nei suoi incontri pubblici, mal si concilierebbe con una narrazione di puro ingegno, vista la straordinaria e attualissima realtà della sua breve esistenza.

