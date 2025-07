Terzo Settore Marco Piuri è il nuovo presidente di Fondazione Banco Alimentare Ets

Il mondo del terzo settore si rinnova con entusiasmo: Marco Piuri è stato nominato nuovo presidente di Fondazione Banco Alimentare Ets, portando esperienza e visione strategica per affrontare le sfide sociali. Con Pietro Maugeri come vicepresidente e Donato Didonè alla guida come direttore generale, la fondazione si prepara a potenziare il suo impegno nel combattere la povertà alimentare. Un passo importante che promette un futuro ricco di progetti solidali e innovativi.

(Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Banco Alimentare Ets, recentemente insediato, ha nominato Marco Piuri nuovo presidente della Fondazione e Pietro Maugeri come vicepresidente. Contestualmente, è stato conferito l'incarico di direttore generale a Donato Didonè, già membro del Board of Directors di Feba (Federazione Europea dei Banchi Alimentari). Piuri succede a Giovanni .

