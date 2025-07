Tradimento anticipazioni turche | Oltan e Tolga sono responsabili della morte di Serra? Selin sembra convinta di sì

Prepariamoci a un nuovo intreccio di emozioni e colpi di scena nella soap turca "Tradimento", in onda a settembre su Canale 5. La morte di Serra, avvolta da mistero e sospetti, scuoterà i fan della serie, con Oltan e Tolga al centro delle accuse di Selin. Quali segreti si nascondono dietro questa tragedia? Scopriamolo insieme, tra tradimenti, passioni e rivelazioni sconvolgenti.

La morte di Serra sarà uno dei momenti più sconvolgenti nei prossimi episodi della soap turca Tradimento, che tornerà a settembre su Canale 5. Nel dettaglio la giovane perderà la vita dopo una rovinosa cauta dalle scale, che susciterà molti dubbi. Quanto saranno responsabili Tolga e Oltan nella morte della ragazza? Selin sembrerà convinta che i due abbiano avuto un ruolo cruciale negli eventi drammatici. Ma scopriamo insieme cosa accadrà . Selin arrestata nelle prossime puntate Tradimento. La storyline prenderà il via nel momento in cui Selin scoprirà che sua sorella Serra aspetterà un figlio da Tolga. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni turche: Oltan e Tolga sono responsabili della morte di Serra? Selin sembra convinta di sì

