Stellantis nel primo semestre 2025 un terzo di veicoli prodotti in meno rispetto al 2024

Stellantis affronta una sfida significativa nel primo semestre del 2025, con una produzione che diminuisce di un terzo rispetto all'anno precedente. La recente analisi della Fim-Cisl svela un calo del 26,9% con 221.885 veicoli prodotti, segnando una flessione preoccupante. Un dato che riflette le complessitĂ del settore e pone Stellantis di fronte a nuove strategie per rilanciare la propria crescita. Ma quali sono le cause e le prospettive future?

Stellantis è alle prese con un calo non indifferente della produzione. A certificarlo è il report elaborato dalla Fim-Cisl con all’interno i dati relativi al primo semestre del 2025, rapportati allo stesso periodo dell’anno precedente. I numeri parlano di un calo del 26,9 per cento della produzione, con 221.885 unitĂ prodotte tra auto e veicoli commerciali. Nel primo caso si parla di 123.905, con una discesa del 33,6 per cento rispetto al 2024. Nel secondo, invece, di 97.980 mezzi, pari al -16,3 per cento. Il sindacato ha spiegato che secondo questi numeri il 2025 sarĂ addirittura peggiore dello scorso anno, conclusosi con quasi 500 mila veicoli prodotti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stellantis, nel primo semestre 2025 un terzo di veicoli prodotti in meno rispetto al 2024

In questa notizia si parla di: primo - stellantis - semestre - veicoli

Pratola Serra, la Fismic trionfa alla Sirio/Stellantis: è ancora il primo sindacato - La Fismic trionfa alle elezioni RSA presso lo stabilimento Sirio/Stellantis di Pratola Serra, riconfermandosi il primo sindacato con oltre il 40% dei voti.

? Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/peggiora-primo-semestre-produzione-stellantis-italia-volumi-calo-269percento-AHXlnBaB Vai su Facebook

Peggiora nel primo semestre la produzione Stellantis in Italia, volumi in calo del 26,9% https://ilsole24ore.com/art/peggiora-primo-semestre-produzione-stellantis-italia-volumi-calo-269percento-AHXlnBaB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&ut Vai su X

Peggiora nel primo semestre la produzione Stellantis in Italia, volumi in calo del 26,9%; Stellantis Pro One chiude il primo semestre dell’anno come leader del mercato spagnolo; Stellantis leader del mercato auto in Francia nel primo semestre 2025.

Stellantis, in Italia produzione in calo del 26,9% nel primo semestre - Il segretario Uliano: “Tempesta perfetta, serve risposta politica forte” ... Secondo msn.com

Peggiora nel primo semestre la produzione Stellantis in Italia, volumi in calo del 26,9% - Uliano: «Tutti gli stabilimenti in calo, non ci aspettavamo una contrazione così evidente» ... Da ilsole24ore.com