ebimotors al mugello per il campionato italiano gt sprint orari e dirette

Preparatevi a vivere l’adrenalina del Campionato Italiano GT Sprint al Mugello, dal 11 al 13 luglio 2025! Un evento imperdibile sulle pittoresche colline toscane, dove ebi motors svelerà tutta la sua potenza con la Porsche 911 GT3 R. Con Paolo Venerosi Pesciolini e Alessandro Baccani pronti a sfidare i record, seguiremo ogni emozione in diretta, orario dopo orario, per non perdere nemmeno un istante di questa spettacolare sfida.

Si svolgerà nelle giornate dell' 11-13 luglio 2025 la seconda tappa stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Teatro dell'evento il veloce tracciato del Mugello sulle colline toscane. Per Ebimotors al via con la potentissima Porsche 911 GT3 R (serie 992) numero 44, la coppia storica del team di Cermenate (CO), formata da Paolo Venerosi pesciolini e da Alessandro Baccani. I due driver toscano occupano oggi la quarta piazza in classe GT3 AM (reduci anche da un podio a Vallelunga) e punteranno a ben figurare sul circuito di casa. Ben venti le auto al via con 7 marchi rappresentati in pista, segno che il campionato gode di ottima salute.