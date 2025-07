Ciao Errico simbolo silenzioso di un amore eterno

testimone silenzioso di una passione che va oltre il tempo e le parole. Errico Petrozziello, con il suo cuore bianco-verde, ha incarnato l’essenza di un amore eterno per la sua squadra, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti gli appassionati. La sua dedizione e il suo entusiasmo sono diventati simbolo di un legame che nulla potrà spezzare. Lo stadio Partenio-Lombardi lo ricorderà sempre come il cuore pulsante di questa straordinaria storia d’amore.

Tempo di lettura: 2 minuti Arrivava sempre per primo. Puntuale, quasi in anticipo sul tempo, come se l'appuntamento con la sua squadra del cuore non potesse ammettere ritardi. Lo si vedeva spesso davanti al botteghino, con quello sguardo buono e quella luce negli occhi che solo i veri innamorati sanno portare. Perché per Errico Petrozziello l'Avellino non era una semplice squadra: era casa, era vita, era amore. Lo stadio Partenio-Lombardi lo ha visto crescere, gioire, soffrire. Ma soprattutto lo ha visto esserci. Sempre. Anche nei giorni grigi, anche quando la passione sembrava affievolirsi attorno, lui c'era.

