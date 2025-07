Vela quinto posto per Alkedo al mondiale in Portogallo

Una straordinaria sfida internazionale che ha sancito il ritorno di Alkedo sulla scena mondiale. Con una performance impeccabile, il team guidato da Andrea Lacorte ha dimostrato talento e determinazione, portando a casa un prestigioso quinto posto al Rolex TP52 World Championship in Portogallo. Un risultato che conferma la forza dello yacht italiano e si preannuncia come un’anticipazione di future conquiste nelle regate più competitive del panorama nautico globale.

Pisa, 07 luglio 2025. Ottima performance per il TP52 Alkedo powered by Vitamina, che ieri a Cascais, in Portogallo, ha concluso il Rolex TP52 World Championship al quinto posto. Lo scafo italiano timonato da Andrea Lacorte, in acqua per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica Pharmanutra, ha vissuto una settimana da assoluto protagonista alla prima partecipazione in quello che è considerato uno degli eventi di vela più importanti al mondo. Una prestazione di livello assoluto per Lacorte e il suo equipaggio, che nelle dieci prove disputate nell’arco di cinque giorni, spesso in condizioni meteomarine molto impegnative, ha portato a casa anche due vittorie parziali, chiudendo il Mondiale di categoria in quinta posizione, secondo nella speciale classifica riservata agli owner-driver, dietro gli statunitensi di American Magic-Quantum Racing, i francesi di Paprec, gli altri americani di Sled e lo scafo sudafricano Phoenix. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vela, quinto posto per Alkedo al mondiale in Portogallo

