Napoli per Euro 2032 blitz al Maradona | la decisione dell’Uefa

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo importante nel calcio internazionale. Con l’incertezza ancora presente sulla candidatura italiana per Euro 2032, il blitz al Maradona di Fuorigrotta ha acceso le speranze di vedere il prestigioso stadio tra le sedi designate. La decisione dell’UEFA potrebbe infatti aprire nuove opportunità per Napoli, confermando come questa città sia pronta a brillare sul palcoscenico europeo. Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti.

L’Italia non ha ancora risolto il nodo di Euro 2032. Non mancano le incertezze, considerando lo stato in cui versano numerose strutture nel nostro Paese. Di colpo si sono ravvivate le speranze di vedere Napoli e il Maradona nei documenti presentati dalla Figc. A sottolineare questa possibilità c’è il “blitz” annunciato all’interno dell’impianto di Fuorigrotta. Napoli, il Maradona per Euro 2032. La notizia è stata lanciata da Il Mattino: nel corso delle prossime due settimane si terrà una visita di dirigenti Figc e Uefa a Napoli. Ci sarà un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi e, prevedibilmente, un sopralluogo presso lo stadio Maradona. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Napoli per Euro 2032, blitz al Maradona: la decisione dell’Uefa

