Indonesia nuova eruzione del vulcano Lewotobi | colonna di cenere alta 18 km

L’isola di Flores in Indonesia torna a tremare: il vulcano Lewotobi Laki-Laki ha scatenato una spettacolare eruzione, proiettando una colonna di cenere alta 18 km nel cielo. Per ora, nessun danno o vittime, ma l’evento rappresenta un altro capitolo di una serie di attività sismiche che coinvolgono questa regione. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle energie naturali e alle sfide che comportano.

Il vulcano Lewotobi Laki-Laki, situato sull'isola di Flores, nell'est dell'Indonesia, è tornato a eruttare, lanciando una colossale colonna di cenere alta 18mila metri. Non si registrano per ora danni o vittime, ma l'eruzione arriva a poche settimane da un precedente episodio che aveva provocato decine di cancellazioni di voli da e per Bali e l'evacuazione di un villaggio. Si tratta dell'eruzione più intensa dal novembre 2024, quando il vulcano causò nove morti e decine di feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Indonesia, nuova eruzione del vulcano Lewotobi: colonna di cenere alta 18 km

