Dazi Von der Leyen sente Trump | Scambio positivo al lavoro per miglior accordo possibile

In un clima di negoziati intensi, von der Leyen e Trump si sono confrontati in un dialogo che lascia spazio a speranze di un accordo migliore, mentre l'UE si prepara all'eventualità di un No Deal. Tra i dibattiti sui danni economici e le proposte innovative come il ricorso ai fondi del Pnrr, il futuro delle relazioni commerciali europee sembra ancora tutto da scrivere. La questione resta aperta, e l'Europa continua a cercare soluzioni per proteggere le sue imprese.

Intanto l'Ue continua a prepararsi per l'ipotesi di un No deal. Mentre a Bruxelles si riflette sui contro dazi da 91 miliardi di euro, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, rilancia l'ipotesi presentata ieri da Raffaele Fitto: utilizzare i fondi del Pnrr come risorsa per sostenere le aziende colpite dai dazi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Von der Leyen sente Trump: “Scambio positivo, al lavoro per miglior accordo possibile”

