Ucraina scomparsa da Carovigno | ritrovati cellulare passaporto e un bigliettino nella sua stanza

Una scomparsa inquietante scuote Carovigno: Mariia Buhaiova, la giovane ucraina di 18 anni in stage, è sparita dal villaggio Meditur venerdì scorso. La sua stanza è stata trovata vuota, ma tra le sue cose sono stati scoperti cellulare, passaporto e un bigliettino con numeri di telefono, lasciando molte domande senza risposta. Le immagini delle telecamere la mostrano mentre si allontana nel bosco. Cosa è accaduto realmente?

Il cellulare, il passaporto e un bigliettino con alcuni numeri di telefono sono stati ritrovati nella stanza di Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa da venerdì dal villaggio turistico Meditur di Carovigno, in provincia di Brindisi. La giovane era in stage ed è stata inquadrata da alcune telecamere di sorveglianza presenti nell’area del campeggio. I filmati la immortalano mentre si allontana dalla struttura e imbocca un sentiero in direzione della complanare che corre parallela alla superstrada Brindisi-Bari. Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Brindisi, proseguono senza sosta. È stata allestita anche una postazione fissa nell’area parcheggio della riserva di Torre Guaceto, a 200 metri dall’ingresso del Meditur: da lì verranno coordinate le ricerche e saranno convogliate le informazioni in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina scomparsa da Carovigno: ritrovati cellulare, passaporto e un bigliettino nella sua stanza

