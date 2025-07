Iran | Pezeshkian Israele ha provato ad assassinarmi

In un'accesa rivelazione, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che le autorità israeliane hanno tentato di ucciderlo, ma senza successo. Un’accusa che scuote le accuse di tensions internazionali e mette in discussione i delicati equilibri nel Medio Oriente. La sua dichiarazione, resa nota durante un'intervista con Tucker Carlson, apre nuovi interrogativi sulla stabilità nella regione. La vicenda si sviluppa in un contesto di crescente complessità geopolitica, lasciando aperti molti scenari futuri.

Milano, 7 lug. (LaPresse) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto che le autorità israeliane hanno tentato di assassinarlo, ma non ci sono riuscite. “Sì, ci hanno provato, ma hanno fallito”, ha detto Pezeshkian durante un’intervista con il giornalista americano Tucker Carlson. Il presidente iraniano ha aggiunto che il tentato omicidio è avvenuto circa una settimana e mezza fa e ha precisato che gli Stati Uniti non erano coinvolti. “Ero a una riunione, abbiamo discusso i passi successivi e, con l’aiuto dell’intelligence delle loro spie, loro Israele hanno cercato di colpire la zona in cui ci stavamo incontrando”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Pezeshkian, Israele ha provato ad assassinarmi

