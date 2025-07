Scopri i talenti emergenti della narrativa italiana con il Premio John Fante Opera Prima 2025! Dopo un'attenta selezione, sono stati annunciati i finalisti: Marta Aidala, Ugo Guanda, Marco Bonfanti e Paolo Valoppi, autori pronti a lasciare il segno nel panorama letterario. La sfida ora si fa più intensa: quale di queste opere avrà il privilegio di conquistare il prestigioso riconoscimento? Restate sintonizzati per scoprire il vincitore!

PREMIO JOHN FANTE OPERA PRIMA 2025 ANNUNCIATI I FINALISTI Annunciate le opere finaliste del Premio John Fante Opera Prima 2025 che sono in ordine alfabetico di autore: Marta Aidala, La strangera, Ugo Guanda Editore Marco Bonfanti, Appunti contadini, Edizioni Clichy Paolo Valoppi, Mio padre avrà vita eterna ma mia madre non ci crede, Feltrinelli Editore Le tre opere finaliste sono state selezionate dalla Giuria degli esperti del Premio composta da Marino Sinibaldi (presidente), Carola Carulli, Remo Rapino, Aurora Tamigio.