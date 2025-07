La classifica sindaci e governatori 2025 | al primo posto Fedriga e Fioravanti

Nel panorama politico italiano del 2025, spiccano due figure che si distinguono per il loro consenso: Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, si conferma il primo tra gli amministratori locali più amati d’Italia, mentre Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, guida la classifica tra i governatori regionali. Questi risultati, ottenuti dall’indagine Governance Poll 2025 di Noto Sondaggi, riflettono un forte apprezzamento pubblico e una leadership riconosciuta, aprendo nuove prospettive per il futuro della politica locale e regionale.

È Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, l’amministratore locale più amato d’Italia secondo il Governance Poll 2025, l’indagine annuale curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore che stila una classifica dei sindaci e governatori più amati. Al primo posto tra i presidenti di Regione si conferma invece Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Il sondaggio ha coinvolto 97 Comuni capoluogo di provincia e tutte le Regioni in cui si elegge direttamente il presidente, con interviste realizzate tra aprile e giugno su campioni rappresentativi per sesso, età e area geografica. I risultati mostrano un consenso in calo rispetto al voto, ma premiano la continuità e la visibilità amministrativa, sia al Nord che al Sud. 🔗 Leggi su Lettera43.it