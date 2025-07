LIVE Cobolli-Cilic 6-4 6-4 6-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | tre set point salvati vincere il tie-break o ripartire da capo!

Il match tra Cobolli e Cilic a Wimbledon 2025 si infiamma, con scambi serrati e momenti di pura tensione. I tifosi sono incollati allo schermo, vivendo ogni punto come fosse l'ultimo. La partita è un duello di nervi, in cui ogni servizio e ogni errore possono cambiare le sorti del set.

4-5 Non sbaglia il rovescio dopo il servizio Cilic. Due servizi per il romano, diranno tanto del match! 4-4 COLPO IN PIU PROPOSTO DAL ROMANO! HA TREMATOOOO! Comodo dritto messo lungo! Siamo pari! 3-4 Sbaglia con il dritto Cilic a punto fatto, ci tiene vivi!! 2-4 Sbaglia il dritto dopo il servizio Cobolli, si gira con il mini-break Croazia. 2-3 Con la prima Cilic. Set che si fa sempre più duro. 2-2 E allora, un altro punto che peserà ! Risposta di dritto impressionante del romano, difesa in controbalzo sulla riga di Cilic. Il punto va a lui. Incredibile! 2-1 Super prima centrale, ottima chiusura di rovescio in cross! 1-1 Altro nastro che dà ragione a Cilic.

