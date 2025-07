I clienti chiedono l’acqua del rubinetto e ordinano i piatti meno costosi per risparmiare | lo sfogo dello chef albanese Bledar Kola contro l’overtourism

L'overtourism, spesso celebrato come motore di crescita, sta iniziando a mostrare i suoi lati oscuri anche tra le nuove mete europee. Lo chef albanese Bledar Kola denuncia come il turismo stia modificando non solo i costi e le abitudini dei clienti, ma anche la qualità della ristorazione. In un contesto in cui i turisti optano per piatti più economici e acqua del rubinetto, emerge una realtà delicata: la sostenibilità e l’autenticità sono messe alla prova.

Il turismo non porta soltanto benefici. Se in diverse città europee si lotta contro l’overtourism, anche le ‘nuove mete’ hanno modo di lamentarsi. Lo chef Bledar Kola ha raccontato a GamberoRosso.it segreti e dettagli della ristorazione albanese e di come stia cambiando proprio per via del turismo. “Quest’anno ho visto un turismo meno ricco, il che non è la cosa più positiva, nel 2019 per dire c’erano meno turisti ma ricchi, ora abbiamo numeri maggiori ma non sempre ciò è positivo”. E poi aggiunge: “La gente viene al ristorante e chiede acqua del rubinetto e i piatti che costano meno. Non spendono molto in cibo e vino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I clienti chiedono l’acqua del rubinetto e ordinano i piatti meno costosi per risparmiare”: lo sfogo dello chef albanese Bledar Kola contro l’overtourism

