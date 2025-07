Juventus Next Gen Daffara con le valigie in mano | lo attende la Serie B

La Juventus si prepara a plasmare il proprio futuro, investendo sia nella prima squadra che nel settore giovanile. Con Daffara e la Primavera in bilico tra sogni e sfide, il club bianconero punta a rafforzare tutte le pedine per affrontare con sicurezza la prossima stagione, che promette grandi emozioni e nuove ambizioni. La strategia è chiara: costruire un team solido, pronto a scrivere pagine importanti nel calcio italiano e internazionale.

Sono diverse le operazioni su cui la Juventus si sta concentrando in questo avvio di finestra estiva di calciomercato. L’arrivo di Jonathan David ha inaugurato gli acquisti dei bianconeri, che lavorano su tutti i reparti per arrivare nelle migliori condizioni all’inizio del raduno, fissato per il prossimo 24 luglio alla Continassa. Il club bianconero si sta però concentrando non solo sulla prima squadra, ma anche sulla formazione Next Gen, coinvolta anch’essa in trattative di mercato, tra le quali rientra quella che vede protagonista Giovanni Daffara. Daffara all’Avellino, in arrivo Mangiapoco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Next Gen, Daffara con le valigie in mano: lo attende la Serie B

