La moglie del presunto hacker cinese arrestato a Malpensa | Noi incensurati non estradatelo Chi è Xu Zewei e cosa sappiamo

La vicenda di Xu Zewei, il presunto hacker cinese arrestato a Malpensa, scuote l’opinione pubblica e apre un dibattito sulla giustizia internazionale. La moglie, incensurata, si dissocia dall’accusa e chiede spiegazioni sull’arresto, sottolineando di non comprendere le motivazioni di questa misura. Quali sono i fatti e cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

«Sia io che mio marito non siamo d’accordo con l’estradizione negli Stati Uniti, anche l’aver ottenuto il visto di ingresso in Italia dovrebbe essere una conferma che noi non abbiamo fatto reati, quindi non riesco a capire il motivo dell’arresto di mio marito». Queste le dichiarazioni della moglie di Xu Zewei, il 33enne cinese arrestato a Malpensa al Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale-Lombardia. «Mio marito – ha chiarito la donna – lavora come IT manager presso la Shanghai Gta Semi Conductor Ltd, sviluppa sistemi IT e infrastrutture di rete». La moglie contesta le accuse nei confronti del marito. 🔗 Leggi su Open.online