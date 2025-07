Incidente in A14 a San Lazzaro | un camper si ribalta

Stamattina, lungo la A14 a San Lazzaro, un incidente ha coinvolto un camper che si è ribaltato, generando lunghe code e disagi sulla corsia sud. Fortunatamente, nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma il traffico ha subito notevoli ripercussioni. La dinamica dell’incidente, ancora oggetto di approfondimento, sembra imputabile a una distrazione o a un lieve malore del conducente. La situazione è ora sotto controllo: ecco cosa è successo.

San Lazzaro (Bologna), 7 luglio 2025 - Un incidente, ormai risolto, che ha causato lunghe code quello di stamattina lungo la A14 in territorio di San Lazzaro, nella corsia sud. Stando a quanto si apprende il conducente del camper, un 50enne italiano che viaggiava con la moglie, coetanea, verso il mare, avrebbe fatto tutto da solo. Per cause ancora da chiarire, forse una distrazione o un lieve malore, il 50enne avrebbe perso il controllo del mezzo che ha, quindi, carambolato per poi ribaltarsi. Non sono stati coinvolti, per fortuna, altri mezzi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada con due pattuglie e i vigili del fuoco che hanno aiutato marito e moglie ad uscire dal camper.