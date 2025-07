Estate di danza ad Arezzo | torna il festival internazionale InDanza&InArte con spettacoli formazione e grandi artisti

L’estate ad Arezzo si anima con la magia della danza grazie alla tredicesima edizione di InDanza&InArte, il festival internazionale che porta artisti di fama mondiale, spettacoli coinvolgenti e opportunità di formazione. Dal 20 al 27 luglio, la città si trasforma in un palcoscenico vibrante di talento e passione. La manifestazione, promossa dall’associazione Progetti Per La Danza, mira a valorizzare la danza in tutte le sue forme, creando un ponte tra cultura, arte e community.

