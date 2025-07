Furti nelle auto in sosta | due strade nel mirino a Bologna

Nelle tranquille strade di Bologna, due vie sono diventate il teatro di un crescente fenomeno di furti nelle auto in sosta, lasciando residenti e forze dell'ordine all'erta. La scorsa notte, un tentativo di rapina impropria ha portato all'arresto di un giovane ucraino, coinvolto in azioni violente e tentativi di fuga. Un episodio che sottolinea la necessitĂ di maggiore attenzione e prevenzione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Bologna, 7 luglio 2025 – Un ucraino di 27 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia, per il reato di tentata rapina impropria, dopo essere stato sorpreso a rubare su diverse auto in sosta ed aver tentato la fuga, nonchĂ© aver ferito un agente con calci e pugni. Il fatto è accaduto intorno alle 4 della notte appena trascorsa, quando la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione di un residente che riferiva di un uomo intento a rovistare all'interno di alcune auto in sosta in via Gandusio e via Zago. Il luogo è stato subito raggiunto dagli agenti che hanno sorpreso il 27enne all'interno di un autocarro in sosta che presentava il finestrino lato passeggero infranto e lo sportello aperto.

