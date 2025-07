Allegri riparte dal Milan | Napoli favorita ma anche Roma tra le più forti

Il calcio italiano si infiamma con il ritorno di Allegri al Milan, una mossa che scuote le gerarchie del campionato. Mentre il Napoli si presenta come la favorita, anche la Roma si candida tra le pretendenti al titolo, rendendo questa stagione tra le più avvincenti degli ultimi anni. Allegri, carico di ambizione e desideroso di riscatto, sa che la sfida sarà dura, ma è pronto a lasciare il segno. Allegri: “Napoli davanti, ma la Roma è...

Il ritorno in rossonero è ufficiale. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, Massimiliano Allegri è stato presentato oggi come nuovo allenatore del Milan, pronto a iniziare la sua seconda avventura sulla panchina che lo ha già visto protagonista dal 2010 al 2014. Un ritorno carico di ambizione, orgoglio e voglia di riscatto, in un campionato che si preannuncia tra i più equilibrati degli ultimi anni. Allegri: “Napoli davanti, ma la Roma è una delle sette grandi”. Durante la conferenza stampa di presentazione, Allegri ha affrontato anche il tema della prossima Serie A, delineando la mappa delle contendenti per il vertice. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Allegri riparte dal Milan: “Napoli favorita, ma anche Roma tra le più forti”

In questa notizia si parla di: allegri - milan - riparte - napoli

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Il ritorno di Max Allegri a Milanello: oggi il Milan riparte ? Il nuovo corso rossonero è partito oggi prima delle 9, quando Max Allegri è tornato a Milanello. Il primo giorno vero di raduno sarà lunedì, con l’allenamento al mattino alle 9.30, la conferenza stamp Vai su Facebook

ESCLUSIVA, Fulvio Collovati: Napoli favorito per la prossima stagione, le rivali sono in metamorfosi. Allegri una garanzia per il Milan. Nazionale? Io non capisco...; ESCLUSIVA MN - Paganini: Allegri ha un nome per il dopo-Reijnders. Bayern e Napoli su Leao; Max Allegri al Milan, raggiunto l'accordo: sarà lui il nuovo allenatore rossonero, quanto guadagnerà.

Allegri, la prima conferenza al Milan: «Torno qui con entusiasmo. Obiettivo Champions. Ibra? Non l'ho ancora sentito» - Nella sede di via Aldo Rossi, Massimiliano Allegri si è presentato ai giornalisti. Segnala msn.com

Allegri: 'Sono entusiasta, Milan torni in Champions' - 'Cerchiamo di toglierci delle soddisfazioni, contento di esser tornato. Riporta ansa.it