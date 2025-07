Boom Milan annuncio in conferenza stampa | il messaggio non lascia dubbi

Oggi il Milan scrive una nuova pagina della sua storia, con il ritorno di Allegri e un mercato ricco di promesse. La conferenza stampa ha chiarito le ambizioni del club e le strategie per affrontare la prossima stagione con determinazione. I tifosi possono aspettarsi grandi rivoluzioni e tanti protagonisti pronti a riportare i rossoneri tra le eccellenze italiane e europee. La giornata di oggi segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo.

Per il Milan è una giornata di grandi novità . La presentazione di Allegri come nuovo allenatore è stata l’occasione per parlare di mercato È ufficialmente iniziata la seconda parentesi di Massimiliano Allegri al Milan. Il tecnico livornese si è presentato in conferenza stampa, parlando degli obiettivi del club e delle prossime mosse in vista della nuova stagione. Quest’oggi inizia anche il ritiro pre-campionato del Diavolo. Nella giornata di ieri, lo staff tecnico ha diramato l’elenco dei convocati per gli impegni pre-stagionali: le scelte compiute, tra cui alcune assenze pesanti – Bennacer, Adli e Theo Hernandez su tutti – lasciano spazio ai relativi ragionamenti di mercato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Boom Milan, annuncio in conferenza stampa: il messaggio non lascia dubbi

