Il trend dell' estate 2025? Il Guava Girl un' estatica beauty succosa rosata e giocosa Per un' estate caraibica

L’estate 2025 si preannuncia un’esplosione di colore con il trend della Guava Girl: uno stile di vita e di bellezza che trasmette energia, freschezza e spensieratezza. Più di un semplice make up, è un vero e proprio stato mentale, un inno alla positività e alla gioia di vivere. Un fascino rosa e succoso che invita a lasciarsi andare, svelando il volto di una donna che si sente libera e radiosa.

Più che un semplice trend beauty, verrebbe da dire quasi uno "stato mentale". Il nuovo trend della Guava Girl non si limita infatti al make up, di cui segue regole ben precise, ma racconta una personalità, un modo di porsi leggero e allegro alla vita, fatto di vibrazioni positive. E che si traduce in un trucco rosato e light, ispirato proprio alla frutta caraibica.

