Allegri Al via nuova avventura obiettivo tornare in Champions

Milano si appresta a vivere una nuova emozionante fase del calcio italiano, con Allegri al timone del Milan e l’obiettivo di conquistare nuovamente la Champions League. Un ritorno alle origini, ma con lo sguardo rivolto al futuro, per scrivere un capitolo memorabile. Massimiliano Allegri ha già tracciato la rotta: la passione, la determinazione e il desiderio di grandi soddisfazioni guideranno questa entusiasmante avventura.

MILANO - Un ritorno al passato, con lo sguardo rivolto al futuro. È stato presentato oggi Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico del Milan ha subito tracciato la strada da percorrere in vista della stagione 2025-2026: "Iniziamo oggi questa avventura dove cercheremo di toglierci delle grandi soddisfa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Allegri "Al via nuova avventura, obiettivo tornare in Champions"

