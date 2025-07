Mr Iguana elogia Dominik Mysterio | È nato con il carisma come i grandi luchador

Mr. Iguana, celebre per il suo contributo nel mondo della WWE, ha recentemente espresso il suo entusiasmo per Dominik Mysterio, un giovane talento nato con il carisma dei grandi luchador. Campione Intercontinentale a RAW, "Dirty Dom" si è affermato come una vera stella, conquistando il cuore dei fan e i riflettori durante Money in the Bank e Worlds Collide. La sua ascesa promette di continuare a sorprenderti.

