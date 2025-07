Nomination il bracciale Composable italiano più famoso nel mondo

Il bracciale Composable di Nomination rappresenta l’arte di esprimere sé stessi attraverso gioielli unici e personalizzati. Nato nel 1987 dall’ingegno di Paolo Gensini, questo simbolo italiano ha conquistato il mondo grazie alla sua versatilità e al design distintivo. Le maglie di acciaio impreziosite da dettagli in oro si uniscono come i pezzi di un puzzle, creando un accessorio che parla di chi lo indossa. Ma cosa rende ancora più speciale questa creazione?

Un bracciale personalizzabile, unico in base alla persona che lo indossa. È questa l'idea alla base del bracciale Composable, creato nel 1987 da Paolo Gensini e diventato il simbolo di Nomination, marchio italiano e leader mondiale della gioielleria in acciaio e oro. L'idea alla base è semplice, ma al tempo stesso rivoluzionaria: un bracciale personalizzabile nel quale le maglie di acciaio, impreziosite da lettere in oro, sono unite tra loro da un meccanismo a molla creato per combinare i diversi elementi che lo compongono, i Link. L'accessorio diventa così un modo per esprimere la propria personalità, dando a chi lo indossa possibilità quasi infinite. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Nomination, il bracciale Composable italiano più famoso nel mondo

In questa notizia si parla di: bracciale - nomination - composable - italiano

Nomination: esplode sui social un revival anni ‘90, ma il brand resta fedele alla sua cifra avanguardistica; Nomination spinge l’eCommerce con un nuovo configuratore online; Una nomination per Firenze.

Alessandro Gensini ci svela il futuro del Composable Nomination - Abbiamo incontrato Alessandro Gensini, marketing director di Nomination, il brand di gioielleria italiano più famoso al mondo, fondato dal padre Paolo Gensini nel 1987. Segnala fashiontimes.it

Nomination: il bracciale Composable si rifà il look | Amica - Nomination, azienda fiorentina di gioielleria in acciaio e oro, trasforma il bracciale Composable in un moderno messaggero. amica.it scrive