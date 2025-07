Kean Inter colpo possibile solo in un caso | avanza questa ipotesi

Il mercato estivo si infiamma con i rumors su Kean e Thuram: due talenti pronti a scaldare le voci di una possibile rivoluzione in casa Inter. Mentre l'attenzione si concentra sulle mosse del club nerazzurro, emergono ipotesi e scenari che potrebbero cambiare il volto della squadra. In questo contesto, si fa strada un’unica, concreta possibilità per Kean: scopriamo insieme quale potrebbe essere questa eventualità .

Kean Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante classe 2000 della Fiorentina nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Marcus Thuram è un tema caldo per il calciomercato dell’ Inter. Il centravanti francese, che ha vissuto una stagione brillante nella sua seconda annata in Serie A, continua ad essere monitorato dai top club europei. Secondo quanto riportato da Il Giorno, nonostante le speculazioni in corso, la sua partenza non è ancora scontata. Un fattore determinante è la presenza di una clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro, una cifra che, per quanto alta, non ha fermato l’interesse di club prestigiosi come Arsenal e Manchester United. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kean Inter, colpo possibile solo in un caso: avanza questa ipotesi

In questa notizia si parla di: inter - kean - colpo - possibile

Moise Kean all’Inter, cessione pesante dei nerazzurri per fargli posto: colpo fenomenale - L’Inter potrebbe stupire tutti con un colpo di mercato sorprendente: la cessione pesante di Moise Kean, in vista di un acquisto che potrebbe riscrivere le sorti del suo attacco.

#Kean #Inter, può essere lui il colpo a sorpresa Vai su X

Fiorentina, avanza Sebastiano Esposito: nei panni dell’Inter lo lascereste partire? Sebastiano Esposito per la Fiorentina è molto più di un’idea ed è un’entrata possibile indipendentemente da cosa accadrà nel destino di Moise Kean. Non c’è fretta per il Vai su Facebook

Pagelle Fiorentina-Inter 3-0: Kean devastante, Ranieri cuore di capitano. Lautaro spento, Bisseck sta a guardare; Fiorentina-Inter 3-0, le pagelle: Kean (8,5) strapotere fisico, Frattesi (4,5) e Dimarco (4,5) troppi errori; L'Inter offre 30 milioni per Leoni, dall'Arabia proposta folle per Moise Kean.

Kean, il Napoli contatta l'agente. Ma c'è anche l'ipotesi Inter - Il Napoli ha contattato l’entourage dell’attaccante per raccogliere informazioni in vista di un possibile affondo - Si legge su informazione.it

KEAN ALL'INTER, CHE MAGIA! L’uomo giusto per demolire la Serie A? Sì, con Lautaro Martinez sarebbe una doppietta a pallettoni - Il calciatore, attualmente in forza alla Fiorentina si è finalmente mostrato in tutte le sue potenzialità e a 25 a ... Secondo informazione.it