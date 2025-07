Dimensionamento scolastico | Tar Sicilia annulla la fusione di due scuole ad Enna esulta la FLC CGIL

Il Tar Sicilia ha deciso di fermare la fusione di due scuole ad Enna, un risultato importante per l’istruzione locale. La sentenza, accogliendo il ricorso della FLC CGIL, riconosce l’importanza di rispettare i vizi procedurali e tutela l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Questa decisione apre nuove prospettive per il dialogo e la partecipazione nell’ambito del dimensionamento scolastico, dimostrando che le scelte devono essere fatte con trasparenza e rispetto delle regole.

Il Tar Sicilia blocca l’aggregazione di due istituti di Enna prevista dal piano di dimensionamento scolastico. La sentenza, accogliendo il ricorso della FLC CGIL, annulla il decreto regionale per vizi procedurali, restituendo autonomia alle scuole coinvolte e tutelando il dialogo istituzionale. Annullato il decreto regionale Con una rilevante sentenza del 7 luglio 2025, il Tar . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

