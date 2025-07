Wimbledon 2025 oggi Sinner-Dimitrov | orario e dove vederla

Oggi, lunedì 7 luglio 2025, il Centre Court di Wimbledon si infiamma con uno degli incontri più attesi dell’edizione 2025: Jannik Sinner sfida Grigor Dimitrov negli ottavi di finale. Un match imperdibile grazie alla combinazione di talento e determinazione dei due campioni. Scopri l’orario e il canale per seguirlo in diretta, e preparati a vivere un pomeriggio di tennis di altissimo livello.

Jannik Sinner torna oggi, lunedì 7 luglio 2025, sul prestigioso palcoscenico di Wimbledon per affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov negli ottavi di finale del torneo: qui di seguito tutte le info sulla partita e dove vederla. L’attesissimo incontro si disputerà sul Campo Centrale dell’All England Club, dove si prevede un pomeriggio di grande spettacolo e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Wimbledon 2025, oggi Sinner-Dimitrov: orario e dove vederla

