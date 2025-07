Presente e futuro dell’IA | il 9 luglio alla Camera la lectio magistralis di Luciano Floridi Prenotazioni online

Il 9 luglio, un evento imperdibile a Roma: nella Sala della Regina della Camera dei deputati, Luciano Floridi, rinomato filosofo di Yale, svelerà le sfide e le opportunità dell’intelligenza artificiale nel presente e nel futuro. Un’occasione unica per immergersi nelle riflessioni che plasmeranno il nostro domani. Prenota subito il tuo posto online e partecipa a questa discussione cruciale sul nostro mondo digitale.

ROMA – Mercoledì 9 luglio, alle ore 17, nella Sala della Regina della Camera dei deputati si terrà la lectio magistralis del filosofo Luciano Floridi, docente all’Università di Yale, dal titolo “Presente e futuro dell’IA”. La lezione sarà introdotta dalla Vicepresidente della Camera, Anna Ascani, presidente del Comitato di Vigilanza sull’attività di Documentazione. A seguire, saranno presentati i prototipi dei progetti che applicano l’intelligenza artificiale generativa ai lavori parlamentari, con l’obiettivo di potenziare l’accesso ai dati, la trasparenza e la capacità di approfondimento dei temi da parte di cittadini e istituzioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Presente e futuro dell’IA”: il 9 luglio alla Camera la lectio magistralis di Luciano Floridi. Prenotazioni online

In questa notizia si parla di: luglio - camera - presente - lectio

Differimento danno erariale: approvato dal Senato, passa alla Camera. Cosa c’è scritto nel DL da approvare entro l’11 luglio - Il disegno di legge S. 1485, che recepisce il decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, ha ottenuto l’approvazione in prima lettura dal Senato e ora passa all’esame della Camera dei Deputati.

L'anticipazione dei lavori della prossima settimana in Assemblea e nelle Commissioni nell'anteprima #Comma: http://comunicazione.camera.it/comma #OpenCamera Vai su Facebook

“Presente e futuro dell’IA”: il 9 luglio alla Camera la lectio magistralis di Luciano Floridi.

Festival mondo antico: rinviata al 10 luglio la lectio di Vecchioni - CorriereRomagna - Cambia data la lectio magistralis di Roberto Vecchioni, appuntamento che avrebbe dovuto aprire sabato 3 luglio la nuova edizione di Antico- Si legge su corriereromagna.it

Perché luglio alla Camera è un mese intenso - Pagella Politica - Non tanto per il clima torrido dell’estate romana, ma per le varie scadenze parlamentari che precedono la pausa estiva dei deputati, prevista ... Lo riporta pagellapolitica.it