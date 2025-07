Traffico Roma del 07-07-2025 ore 14 | 30

Se pianifichi di visitare Roma il 7 luglio 2025, tieni presente le modifiche alla viabilità in centro per il concerto al Circo Massimo. Dalle 16, via dei Circhi e via dell'Ara Massima di Ercole saranno chiuse, con ulteriori restrizioni dalle 20 in poi. Per non perdere l'evento, sfrutta la comodità della metro B, fermata Circo Massimo, e scopri tutte le deviazioni e alternative disponibili per muoverti senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro e limitazioni al traffico per un concerto alle 21 al Circo Massimo le prime chiusure dalle 16 in via dei circhi in via dell'Ara massima di Ercole dalle 20 le limitazioni verranno estese in via del Circo Massimo a Piazzale Ugo La Malfa previste deviazioni per 10 linee l'area del Circo Massimo si può raggiungere anche con la metro B fermata Circo Massimo stanotte dalle 22 alle 6 del giorno successivo in via Flaminia tra via del Vignola e via Luigi canina si svolgeranno lavori di scavo il tratto interessato sarà chiuso al transito nelle ore di cantiere ferrovie è in programma dalle 21 di stasera alle 18 di domani uno sciopero nazionale del gruppo FS per il servizio regionale saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 sul sito trenitalia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-07-2025 ore 14:30

In questa notizia si parla di: roma - circo - traffico - limitazioni

