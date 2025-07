Quando mi hanno detto che ero indagato per associazione a delinquere mi sono pietrificato La rinuncia a Sanremo? Mai avuto dubbi | parla Emis Killa

Quando mi hanno detto che ero indagato per associazione a delinquere, mi sono pietrificato. La rinuncia a Sanremo? Mai avuto dubbi, anche i critici hanno riconosciuto la maturità di quella scelta. A gennaio 2025, Emis Killa ha deciso di fare un passo indietro, dimostrando integrità e rispetto per le regole. Perché tutti hanno capito che, nella vita come nella musica, la coerenza viene prima di tutto.

“Non ho mai avuto dubbi sulla rinuncia a Sanremo. Perfino i miei detrattori mi hanno dato atto di avere fatto una scelta non scontata e matura”. Quando a gennaio 2025, Emis Killa è stato indagato nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva (portata avanti dalla Procura di Milano sulla connessione tra il tifo organizzato e la criminalità), ha subito fatto un passo indietro. Niente Ariston, niente esordio al Festival. Anche perché tutti hanno cominciato a parlare di lui e non per la musica. La sua abitazione è stata perquisita: sono stati trovati 30.000 euro in contanti, diversi coltelli e un tirapugni, “però ho una spiegazione lecita per tutto ciò che hanno trovato”, ha dichiarato in una recente intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quando mi hanno detto che ero indagato per associazione a delinquere mi sono pietrificato. La rinuncia a Sanremo? Mai avuto dubbi”: parla Emis Killa

In questa notizia si parla di: rinuncia - indagato - sanremo - avuto

“Quando mi hanno detto che ero indagato per associazione a delinquere mi sono pietrificato; Emis Killa rinuncia a Sanremo: è indagato per associazione a delinquere. L’inchiesta è sui presunti affari criminali degli ultrà al centro dei servizi di Pinuccio; Sanremo 2025, Emis Killa rinuncia dopo le notizie sull’indagine ultras.

Emis Killa indagato rinuncia a Sanremo: 'Preferisco fare un passo indietro' - Agenzia ANSA - Non è invece indagato in questo filone Fedez, altro Big del festival, iscritto per la rissa in discoteca dell'aprile 2024 e per il successivo pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano ... Segnala ansa.it

Emis Killa rinuncia a Sanremo: «Faccio un passo indietro» - (Visioni) Emis Killa rinuncia a partecipare al festival di Sanremo dove era stato slezionato in gara con il brano Demoni. Si legge su ilmanifesto.it