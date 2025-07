La Roma valuta Evan Ferguson | l’attaccante del Brighton offerto in prestito

La Roma si fa sempre più attiva sul mercato, alla ricerca di un attaccante di talento da affiancare a Artem Dovbyk. Tra i nomi in lizza spicca Evan Ferguson, giovane promessa irlandese del Brighton, offerto anche all'Atalanta. Un profilo promettente che potrebbe rappresentare la svolta per la rosa giallorossa: la domanda ora è se Trigoria deciderà di investire su questa promessa internazionale.

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare ad Artem Dovbyk, e i nomi sul tavolo sono sempre più interessanti. Dopo Georges Mikautadze e Nikola Krstovic, un nuovo profilo è entrato nel radar di Trigoria: si tratta di Evan Ferguson, classe 2004 del Brighton. L’attaccante irlandese offerto a Roma e Atalanta. Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, il giovane centravanti è stato proposto sia alla Roma che all’Atalanta, club con cui condivide oggi l’impronta tecnica rappresentata da Gian Piero Gasperini. L’idea che circola è quella di un trasferimento in prestito, una formula che consentirebbe ai giallorossi di testare le qualità dell’attaccante irlandese senza un investimento immediato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma valuta Evan Ferguson: l’attaccante del Brighton offerto in prestito

