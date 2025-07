Prezzi dei libri di testo 2025 | aumenti contenuti e in linea con l’inflazione ma resta il nodo del sostegno alle famiglie

Per il 2025, i prezzi dei libri di testo registrano aumenti contenuti e coerenti con l’inflazione, come evidenziato dall’Associazione Italiana Editori. Tuttavia, il vero nodo resta il sostegno alle famiglie, chiamate a fare fronte ai costi crescenti. Una sfida cruciale per garantire a tutti gli studenti un’educazione di qualità senza penalizzare le tasche delle famiglie. La questione rimane aperta e richiede attenzione concreta e immediata.

Aumenti dei prezzi dei libri di testo contenuti e perfettamente allineati all'andamento dell'inflazione: questa la fotografia per il 2025 tracciata dall'Associazione Italiana Editori.

Libri scolastici 2025/2026, editori: “Aumento prezzi in linea con l’inflazione” - I libri scolastici per il biennio 2025/2026 si confermano in linea con l’inflazione, con un aumento medio dell’1,7% per la scuola primaria e dell’1,8% per le superiori.

