In un’atmosfera di entusiasmo e grande aspettativa, Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, ha aperto la conferenza stampa con parole di gratitudine verso lo staff di Allegri, sottolineando come il loro entusiasmo possa portare una mentalità vincente alla squadra. Con questa nuova guida, il Milan si prepara a scrivere un capitolo emozionante della sua storia. Scopriamo insieme le prime dichiarazioni e gli obiettivi per la stagione.

Conferenza stampa Tare, le prime parole del ds del Milan: «Ringrazio lo staff di Allegri per il suo entusiasmo. Porterà una mentalità vincente» Massimiliano Allegri, è il nuovo allenatore del Milan: l’ex Juventus si presenta in conferenza per la nuova stagione del Diavolo. Milannews24, a partire dalle 13, ha seguito la diretta LIVE. Ecco le dichiarazioni del direttore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Tare: «Ringrazio lo staff di Allegri per il suo entusiasmo. Porterà una mentalità vincente»

Milan, conferenza di Allegri e allenamento: i dettagli del raduno | PM NEWS - Lunedì 7 luglio segna il calcio d’inizio della stagione 2025-26 del Milan, con una giornata ricca di emozioni e novità.

La prima conferenza stampa di Max Allegri dal ritorno al Milan - Il tecnico livornese è stato scelto dal neo direttore sportivo Igli Tare e dalla società rossonera per ... Secondo msn.com

Allegri, oggi la prima conferenza stampa: “Sono entusiasta, Milan torni in Champions” - Il ct toscano dopo 11 anni è tornato al Milan: "Maignan uno dei miglior portiere al mondo, leao farà una grande stagione" ... Segnala tg.la7.it